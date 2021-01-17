Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище

Основатель тележурнала «Ералаш» скончался на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.

Прощальная церемония с режиссером Борисом Грачевским пройдет в воскресенье, 17 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену Грачевского — Екатерину Белоцерковскую.

Борис Греческий будет похоронен на Троекуровском кладбище. Прощание с заслуженным деятелем искусств РФ будет организовано в Доме кино. Проститься с режиссером могут все желающие.

Напомним, что художественный руководитель «Ералаша » умер в четверг, 14 января. Борису Юрьевичу был 71 год. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Грачевский, несмотря на выход из комы, не смог победить болезнь.

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