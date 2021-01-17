Будущая модель: Лиза Галкина в пурпурном костюме и с сумочкой на бедре устроила дефиле в замке

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой подготовили для своих родителей сюрприз, показав им импровизированную сценку. А папа семилетних малышей снял их творчество и обнародовал его в своем Instagram.

На видео младшая дочь Примадонны изящно дефилирует по лестнице, примерив припыленно-пурпурный брючный костюм с принтом в виде граффити. Девочка не забыла и про аксессуары, надев черную поясную сумку. Волосы юная блондинка заплела в две косы. Лиза в принципе редко распускает свои длинные локоны, предпочитая удобные прически.

«Какая модель! Ну точно Лиза по подиуму ходить будет», «Милые артисты», «Ну очень артистичные дети», «Лизонька – само очарование», «Лиза манекенщицей станет или актрисой», «Лизонька такая модница, даже сумочку примерила», — прокомментировали увиденное фолловеры.

Напомним, близнецы родились в семье звезд благодаря суррогатному материнству. Малыши не только ходят в престижную школу, но и занимаются французским и английским языками, плаванием, музыкой и вокалом.

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