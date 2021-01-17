«Шикарная, самая шикарная»: Виктория Боня в бархатном мини подчеркнула эффектную грудь и «бесконечные» ноги

В конце прошлого года Виктория Боня отметила свой 41-й день рождения, причем дважды. Сначала она устроила вечеринку в Дубае, а затем собрала звездный бомонд в Москве. После этого вновь вернулась в Европу, где и проживает уже много лет.

В своем Instagram Вика поделилась снимками, на которых позировала в бархатном мини-платье насыщенно-голубого оттенка. Дизайн наряда эффектно подчеркнул ее фигуру – пышную грудь и длинные ноги, а цвет – добавил яркости всему образу. Это заметили и многочисленные фанаты Бони.

«Вау, вам очень идет этот оттенок! Шикарная, самая шикарная! Какая вы красивая! Какое красивое платье!», — писали пользователи Сети.

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