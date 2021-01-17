2 сезон шоу «Маска»: 14 участников и звездное жюри
Видео
«Загугли звезду»: Виталина Цымбалюк-Романовская - о прописке Джигарханяна, романе с Шаляпиным и настоящей…
Видео

«Шикарная, самая шикарная»: Виктория Боня в бархатном мини подчеркнула эффектную грудь и «бесконечные» ноги

Светская львица примерила платье насыщенно-голубого оттенка.

«Шикарная, самая шикарная»: Виктория Боня в бархатном мини подчеркнула эффектную грудь и «бесконечные» ноги
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

В конце прошлого года Виктория Боня отметила свой 41-й день рождения, причем дважды. Сначала она устроила вечеринку в Дубае, а затем собрала звездный бомонд в Москве. После этого вновь вернулась в Европу, где и проживает уже много лет.

В своем Instagram Вика поделилась снимками, на которых позировала в бархатном мини-платье насыщенно-голубого оттенка. Дизайн наряда эффектно подчеркнул ее фигуру – пышную грудь и длинные ноги, а цвет – добавил яркости всему образу. Это заметили и многочисленные фанаты Бони.

«Вау, вам очень идет этот оттенок! Шикарная, самая шикарная! Какая вы красивая! Какое красивое платье!», — писали пользователи Сети.

Смотрите также:

Тэги

Виктория БоняВиктория Боня последние новостиВиктория Боня фотоНовости google