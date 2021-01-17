«Дари любовь музам!»: Орбакайте в платье с декольте-каре поздравила Николаева с 61-летием

Майами в этом году стало местом паломничества российских звезд. В теплом городе на берегу океана практически одновременно отметились Филипп Киркоров с детьми, Кристина Орбакайте с мужем и наследницей Клавдией, Анна Банщикова с супругом и сыновьями, Матильда Шнурова, Сергей Полунин, Елена Ильиных, Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой, а также дочкой Вероникой.

К слову, Ильиных, Полунин и Николаев прибыли в США не случайно, звезды решили отметить здесь свои семейные праздники. Танцор и фигуристка отпраздновали во Флориде первый день рождения их сына Мира, а композитор – свое 61-летие.

Не забыли поздравить маэстро его многочисленные родственники и друзья. Естественно, что одной из самых первых сказала теплые слова в адрес мужа Юлия Проскурякова. Иосиф Пригожин в этот день решил придаться ностальгии и обнародовал домашние посиделки с народным артистом.

Также засветилась в Сети и старшая дочь Аллы Пугачевой.

«С днем рождения, Игорь! Спасибо за искренность и многолетнюю дружбу, будь счастлив и здоров. Дари любовь своим маленькой и взрослым музам!» — написала она в личном блоге

На фото Орбакайте запечатлелась с Николаевым, примерив черное платье с цветочным принтом и декольте в виде выреза каре.

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