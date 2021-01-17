«Соскучились по таким встречам»: Пригожин обнародовал домашние посиделки с Николаевым и Королевой

Иосиф Пригожин нестандартно поздравил своего коллегу и приятеля Игоря Николаева с днем рождения. 17 января народному артисту исполнился 61 год.

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В этот день муж певицы Валерии обнародовал домашние посиделки в компании именинника, жены, Александра Маршала, Стаса Михайлова и Наташи Королевой.

«Дорогой Игорь! С большой любовью и уважением. С днем рождения тебя. Как мы все соскучились по таким уютным встречам. Ты выдающийся композитор, каких практически почти уже не осталось. Будь здоров, дорогой. Надеюсь, перенесенные концерты с 20 года на 21 в «Крокусе» состоятся и никакие силы нам не смогут помешать», — подписал Пригожин видео.

В кадре дружеская компания сидит за столом, поедая десерт и наслаждаясь пением под гитару.

Отметим, что именины муж Юлии Проскуряковой отметил в Майами, куда улетел с семьей накануне праздника.

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