«Какие икры мощные!»: Гагарина в лазурном бикини показала фигуру сзади без прикрас

Сразу после Нового года Полина Гагарина отправилась на Мальдивы с сыном Андреем от первого брака и трехлетней дочкой Мией от второго.

Правда, этот отпуск мог и не состояться. Экс-супруг звезды Дмитрий Исхаков не хотел давать разрешения на выезд своей наследницы, поскольку до него дошли слухи о том, что его бывшая благоверная желает отдохнуть на островах не только с детьми, но и с новым ухажером. Тем не менее, им как-то удалось достичь соглашения в этом вопросе.

В настоящий момент Гагарина уже вернулась в холодную Москву, а с местом своего отдыха она попрощалась в личном блоге, обнародовав снимок в мини-бикини лазурного цвета с принтом.

«С самолета сразу на концерт! Не приходя в сознание. Оно приходит только сейчас…или не приходит. Душой мы все еще там. Как же было хорошо … наш лучший отдых…» — подписала она фото.

Вид сзади немало впечатлил поклонников Полины, которые рассмотрели свою любимицу разве что не под микроскопом, замечая в ее фигуре каждую деталь.

«Надо же, не знала, что Полина такая мускулистая! Какие икры мощные!», «Какая тверденькая, одни мышцы», «Грациозна словно лань», «Тростиночка наша обожаемая», «Фигурка, как у статуэтки», «Как приятно видеть действительно красивую фигуру и без фотошопа», — отметились в Сети люди.

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