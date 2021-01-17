Момент нежности: Мерьем Узерли запечатлела новорожденную дочь в розовой кофточке на руках у ее сестры

8 января звезда сериала «Великолепный век» второй раз стала мамой. Актриса родила малышку Лили, подарив старшей дочке, шестилетней Ларе, сестренку.

В личном блоге шатенка поделилась трогательными кадрами, на которых запечатлела обеих наследниц. Также артистка сама сфотографировалась с новорожденной.

Известно, что отец второго ребенка «Хюррем-султан» — американец, который переехал в Германию ради нее. Она не спешит выходить за него замуж, считая свадьбу в период пандемии – не лучшей затеей. Впрочем, с папой Лары турком Джаном Атешем она тоже не стремилась расписаться как можно скорее, хотя собиралась это сделать. В итоге пара рассталась, так и не отправившись под венец.

Впрочем, Мерьем уверена, что в нынешних отношениях ее не постигнет та же участь, ведь ее мужчина не страдает ревностью и воспринимает ее профессию спокойно. В настоящий момент у нее есть заключенный контракт с турецкой киностудией на 2021-й год, это значит, что звезда надолго оставит своего жениха в Германии. И этот момент, по заверениям Узерли, любимый воспринимает спокойно, он понимает, что актрисы не могут без своей профессии.

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