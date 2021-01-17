«Белый налив!»: беременная Топурия в сарафане с глубоким декольте показала грудь во всей красе

Со дня на день певица должна родить.

Кети Топурия всю жизнь отличалась стройностью и грациозностью фигуры. Однако в период беременности, как и многие женщины, она превратилась в аппетитную даму с формами.

Звездный визажист Ольга Романова показала видео с певицей, где она предстает в кожаном оливковом сарафане на тонких бретелях. Наряд имел роскошное декольте, которое не смогло скрыть пышности ее бюста.

«Шикарная женщина», «Белый налив!», «Ого, какая дебелая Кети стала», «Вау! Вот это формы!», «Кети просто божественна», — прокомментировали кадры почитатели певицы.

Напомним, Кети Топурия ожидает рождения малыша от второго мужа дипломата Льва Деньгова. Поженились они в ноябре. От первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом у нее уже есть дочь Оливия, малышке пять лет. Также артистка состояла в гражданских отношениях с рэпером Гуфом, они встречались с 2017-го по 2018-й год.

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