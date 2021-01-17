И в корону нарядили: Ильиных и Полунин трогательно поздравили сына с первым днем рождения

Фигуристка Елена Ильиных и танцор Сергей Полунин отметили день рождения своего сына Мира. Малышу исполнился годик.

«С первым днем рождения! Мы любим тебя, как до Луны и обратно» — написала в личном блоге олимпийская чемпионка.

Обе звезды поделились в своих микроблогах фотографиями с ребенком из Майами, куда они отправились отдыхать. Они не случайно выбрали теплый город в Америке для своего отпуска, ведь именно здесь у них когда-то появился на свет первенец.

На обнародованных снимках малыш предстает с милой улыбкой то в короне, то в забавной шляпе с ушками. Видимо, знаменитости, хорошо повеселились в этот день.

Отметим, что день рождения в Майами отпраздновал также Игорь Николаев, прибыв в США в сопровождении жены Юлии Проскуряковой и пятилетней дочки Вероники. Народному артисту исполнился 61 год.

Смотрите также