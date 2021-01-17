«Не покупайте такие ботильоны!»: Хромченко показала обувь, которая вышла из моды

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале показала на ботильоны, которые смело можно называть антитрендом. Обувь примерила героиня шоу по просьбе «народного стилиста». И, если стеганое пальто вполне устроило ведущую проекта, обувь вызвала у нее бурю эмоций.

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«Ботильоны выглядят несколько старообразно, несколько в стиле «последний вагон». И убивают на корню вот уже вторую верхнюю вещь на подиуме. Они уже «затянулись бурой тиной». Черепаха, которая это поет (ведущая процитировала песню Тортиллы из советского кинофильма «Приключения Буратино»), с жизненным опытом и все еще может ходит на каблуках, но черепахой от этого она не перестает быть. Не покупайте такие ботильоны!» — сказала стилист.

Александр Васильев тоже высказался о представленном образе. Ему понравилось стеганое пальто, которое сейчас в тренде. Историк моды вспомнил, что такие модели до колена были популярны еще в эпоху Ар-деко. В то время женщины носили их с платьем с заниженной талией.

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