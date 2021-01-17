«Секси изгибы»: Климова во влажном купальнике подставила гладкие бедра под солнце

Звезда запечатлелась на курорте во время отдыха.

Роскошная актриса Екатерина Климова уже много лет будоражит умы своих поклонников, а ее фотографии в купальниках воспринимаются фоллорами необычайно бурно.

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Фан-аккаунт звезды обнародовал ее снимок в мокром купальнике на отдыхе, который очень активно комментируется в Сети. Звезда, судя по кадру, только что вышла из воды и улеглась на живот, подставив спину и бедра под лучи теплого солнца. Ее не смутил прилипший к коже песок, а почитателей, похоже, только раззадорил.

«Воплощение сексуальности», «Как красиво обвалялась в песке», «Шикарные формы», «Приятные секси изгибы», «Екатерина удивляет все больше. Как можно оставаться в такой форме с четырьмя детьми?» — написали пользователи Сети в комментариях.

Напомним, у актрисы от трех разных мужей четверо детей – две дочки и два сына. В настоящий момент она имеет статус свободной женщины.

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