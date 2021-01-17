«Привет, а у тебя какой калибр?»: Михалкова сверкнула упругими ягодицами в тире

Юлия Михалкова рассказала о своем новом увлечении поклонникам. В личном блоге вначале звезда обнародовала кадры в облегающем черном комплекте и бейсболке, красиво продефилировав по коридору с огромным багажом.

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«Что у меня в сумочке?» — спросила бывшая участница проекта «Уральские пельмени».

Фолловеры просто потерялись в догадках. Многие решили, что актриса собралась в отпуск, но оказалось, что это не так. В сумке артистка несла оружие, и шла она вовсе не на самолет, а в тир.

На следующем видео Юлия уже похвасталась своей отличной стрельбой в цель. Однако многие почитатели артистки обратили внимание не на ее хобби, а на внешний вид своей любимицы. Публика заметила, что для своих 37 лет Михалкова выглядит просто отменно, а вид ее фигуры сзади необычайно впечатлил мужчин.

«Ух, как все упруго и аппетитно», «Вот это фигура, закачаешься!», «Какая подтянутая. Наприседала?», «Шикардосная Юля, прям конфеточка», — прокомментировали пользователи Сети.

Юмористка, наверняка, догадалась, какое впечатление произвела в этом виде на народ и решила побудоражить людей еще больше.

«А у тебя какой калибр?» — написала она в stories Instagram.

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