«Просто отменное»: Хромченко показала платье, которое отлично смотрится на любой фигуре

На «Модном приговоре» Первого канала предстала дама, стесняющаяся своего веса. Однако «народный стилист» смогла подобрать для нее платье, которое выглядело на ней безупречно.
Эвелина Хромченко не смогла сдержать эмоций. «Это платье – просто удача! Молодец девушка из Санкт-Петербурга!» — похвалила ведущая шоу «народного стилиста», прибывшего из Северной столицы. Эксперт все-таки сделала несколько замечаний по поводу представленного комплекта, заметив недостатки у ботильонов и пальто. А потом опять вернулась к понравившемуся платью, заметив, что это абсолютно универсальная вещь для любого типа фигуры и для любого возраста.
«Платье просто отменное. Его можно носить и школьнице, и ее бабушке. И каждой можно подобрать аксессуары так, чтобы она чувствовала себя в своем возрасте максимально замечательно!» — восхитилась Эвелина.
Александр Васильев обратил внимание на подкладные плечики, которые имело платье. Сейчас они очень актуальны, однако впервые наряды с ними стала шить еще Эльза Скиапарелли в начале 30-х годов.