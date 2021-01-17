«Это Петя, у него проблема с лицом»: Галкин показал закулисье шоу «Лучше всех!»

Юморист снял сотрудников ТВ, которые никогда не появляются на экране.

Максим Галкин поделился в личном блоге кадрами закулисья шоу «Лучше всех!» на Первом канале. Благодаря обнародованному видео, у поклонников появилась возможность увидеть людей, которые никогда не появляются на экранах ТВ, но при этом принимают непосредственное участие в создании программы.

«Мы на съемках, вот девочки!» — представил муж Аллы Пугачевой сотрудниц, забыв объяснить, кто они такие.

«Девочки» хором поздоровались, а потом и вовсе выдали цитату из «Дома-2». «И мы счастливы!» — заявили они. Опомнившись, засмеялись.

Затем настала очередь погруженного в себя специалиста по информационным технологиям, который не стал даже смотреть в камеру Максима Галкина, когда тот его представлял.

«Это айтишник сидит. Это Петя, у него проблемы с лицом», — пошутил про угрюмого коллегу Максим.

Ну и в конце настала очередь для некоего Василия, который оказался «человеком веселым» и без проблем.

Смотрите также