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Сладкий малыш: Подольская показала, как двухмесячный сын в кофейном боди уснул в ее объятиях

Певица наслаждается материнством. Она лишь недавно стала мамой во второй раз.

Сладкий малыш: Подольская показала, как двухмесячный сын в кофейном боди уснул в ее объятиях
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Наталья Подольская уже 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она растит сына Артемия с возлюбленным. Также от отношений с Кристиной Орбакайте у него есть сын Никита. А в минувшем году певица неожиданно рассекретила беременность. Поклонники надеялись, что она подарит артисту долгожданную дочку, но у музыканта снова появился сын. Малыш получил имя Иван. Теперь пара даже обзавелась новой квартирой, чтобы наследникам было, где играть в будущем.

Пока Наталья наслаждается материнством. В декабре она находила время для выступлений и выходов в свет. А вот новогодние праздники певица посвятила семье. Лишь иногда к ней в гости наведывается сестра. Обычно певица редко делится кадрами с двухмесячным малышом. Она пока скрывает его лицо. Но 16 января Подольская запечатлела, как кроха уснул в ее объятиях. Мальчик был облачен в кофейное боди.

«А ваш малыш любит поспать на вас?» — поинтересовалась она.

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Многие признались, что это частое явление. Девушка засветила крохотную ручку Ивана. Она накрыла его плюшевым пледом. Поклонники были очарованы трогательным кадром. Многие считают, что малыш унаследует лучшее от родителей. К слову, не так давно Подольская и Пресняков покрестили сына. Они посетили храм с близкими, а потом устроили застолье. На этом событии был и Никита Пресняков с женой Аленой.

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