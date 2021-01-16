Сладкий малыш: Подольская показала, как двухмесячный сын в кофейном боди уснул в ее объятиях

Певица наслаждается материнством. Она лишь недавно стала мамой во второй раз.

Наталья Подольская уже 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она растит сына Артемия с возлюбленным. Также от отношений с Кристиной Орбакайте у него есть сын Никита. А в минувшем году певица неожиданно рассекретила беременность. Поклонники надеялись, что она подарит артисту долгожданную дочку, но у музыканта снова появился сын. Малыш получил имя Иван. Теперь пара даже обзавелась новой квартирой, чтобы наследникам было, где играть в будущем.

Пока Наталья наслаждается материнством. В декабре она находила время для выступлений и выходов в свет. А вот новогодние праздники певица посвятила семье. Лишь иногда к ней в гости наведывается сестра. Обычно певица редко делится кадрами с двухмесячным малышом. Она пока скрывает его лицо. Но 16 января Подольская запечатлела, как кроха уснул в ее объятиях. Мальчик был облачен в кофейное боди.

«А ваш малыш любит поспать на вас?» — поинтересовалась она.

Многие признались, что это частое явление. Девушка засветила крохотную ручку Ивана. Она накрыла его плюшевым пледом. Поклонники были очарованы трогательным кадром. Многие считают, что малыш унаследует лучшее от родителей. К слову, не так давно Подольская и Пресняков покрестили сына. Они посетили храм с близкими, а потом устроили застолье. На этом событии был и Никита Пресняков с женой Аленой.

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