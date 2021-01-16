Жена Джигана подаст в суд на обругавших ее косметический бренд блогеров

Катя Конасова и другие бьюти-блогеры получили претензии от представителей марки знаменитости, которые потребовали удалить обличающие видео и опубликовать опровержение.

Жена Джигана Оксана Самойлова едва не развелась с рэпером год назад. Тогда девушка и задумалась над тем, что у нее должен быть бизнес, который бы помог ей содержать четверых детей. В 2020 году она выпустила косметику своего бренда. Однако некоторые поклонники обругали ее за дизайн упаковки кремов и других средств, которые оказались очень похожи на упаковку косметики фирмы Кайли Дженнер.

А позже также посыпались негативные отзывы о самой продукции. Раскритиковали косметический бренд Оксаны и многие бьюти-блогеры. Как оказалось, девушка затаила на них обиду и теперь намерена судиться с обидчиками.

Катя Конасова оказалась одной из тех, кто остался не в восторге от продукции Самойловой. Ей пришло письмо с претензиями от представителей марки, которые потребовали от нее удалить разоблачающие ролики и опубликовать опровержение. За распространение недостоверной информации ей пригрозили судебным разбирательством.

В числе тех, кто получил такие письма, оказались и другие блогеры: Наталина Муа и Марк Кауфман, об этом пишет Lenta.ru. К слову, ранее Самойлову обвиняли во лжи клиентам. Оказалось, что ее косметика по составу похожа на продукцию другого популярного бренда. Более того, продукция производится в том же месте, где и продукция соперников, а именно в подмосковной Апрелевке. Однако Оксана продает ее за более высокую стоимость.

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