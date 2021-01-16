Экс-возлюбленная Эмина в мини-шортах и шифоновой блузке прогулялась с дочкой по пляжу

Эмин Агаларов давно прославился не только своим вокалом, но и хорошим вкусом. Артисту нравятся длинноногие и эффектные девушки. Однако пока найти даму сердца он не смог. С первой женой Лейлой Алиевой он расстался, хоть у них и трое детей: сыновья Али и Микаил, а также приемная дочка Амина. С второй женой Аленой Гавриловой бизнесмен прожил меньше двух лет. Они объявили о разрыве в минувшем году.

больше по теме Экс-возлюбленная Эмина в лимонном платье с пышными рукавами предстала на Мальдивах Алена Гаврилова наслаждается отпуском с двухлетней дочкой.

У Алены подрастает дочка Афина. Агаларов купил экс-избраннице дом в другом районе, но он регулярно видится с наследницей. 31 декабре девочке исполнилось два года. В честь этого события девушка устроила застолье. А вот новогодние каникулы она провела на Мальдивах. До сих пор бывшая жена Эмина наслаждается отдыхом на курорте. Она наряжается в платья и выбирает нежные наряды для наследницы.

Очередное утро Гаврилова встретила в мини-шортах и шифоновом платье с рукавами на резинке. Она пересмотрела свой рацион, поэтому похвасталась своей постройневшей фигурой. На новых кадрах экс-избранница певца шла за руку с наследницей на завтрак. Девочка предстала в легком летнем платье.

Поклонники были очарованы тем, как выглядит молодая мама. К слову, раньше Алена была обладательницей титула «Мисс Мордовия». Королева красоты предпочитает следить за внешностью. Добавим, что у девушки также есть сын от прошлых отношений с «водочным королем» Рустамом Тарико. Мальчика тоже зовут Рустам.

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