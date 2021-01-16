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Илана Юрьева не общается с Юлией Михалковой после ухода подруги из «Уральских пельменей»

Звезда шоу ответила на самые интересные вопросы своих поклонников.

Илана Юрьева не общается с Юлией Михалковой после ухода подруги из «Уральских пельменей»
Илана Юрьева. Фото: instagram.com/ilana7788/

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в сторис Instagram призналась, что не поддерживает отношений с бывшей коллегой по юмористическому коллективу Юлией Михалковой.

Ксения Корнева
Ксения Корнева. Фото: instagram.com/ilana7788/

Одна из подписчиц спросила, общается ли Юрьева с Юлией Михалковой или с еще одной представительницей женской части команды Ксенией Корневой.

«Вот с этой женщиной общаюсь», — заявила Илана Юрьева и опубликовала снимок Корневой.

Напомним, что Юлия Михалкова чуть больше года назад покинула «Уральские пельмени» и занялась своими проектами. В частности, она выпустила книгу о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами.

Ранее лидер команды Сергей Исаев объяснял, почему Юлия Михалкова ушла из команды, громко хлопнув дверью. Она захотела войти в состав акционеров шоу, но ей не пошли навстречу. Сама Михалкова, кстати, отмечала, что поддерживает связь с некоторыми «уральскими пельменями». В частности, у нее остались прекрасные отношения с Андреем Рожковым.

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