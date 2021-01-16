Врачи не смогли застать его дома: Конкин заразился коронавирусом, но не сразу самоизолировался

Актер и звезда картины «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин заболел коронавирусом. Интересно, что положительный тест ему пришел еще накануне Нового года. Известно, что 1 января к нему домой пожаловали врачи, но в квартире актера не оказалось. Где он был — не сообщается. Позже он все-таки вышел на связь с медиками. Сейчас актер на самоизоляции.

Также тест сдала его директор и сожительница Елена Переслени. Что интересно, у нее отрицательный результат. Сейчас 69-летняя звезда «Места встречи изменить нельзя» лечится дома, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что несколько дней назад от коронавируса умер руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Ему на момент смерти был 71 год. Режиссер первое время также лечился дома, но затем почувствовал себя хуже и был госпитализирован. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

Добавим, что в прошлом году Владимир Конкин пережил страшную трагедию. В бассейне фитнес-центра утонула его дочь София. Ей было всего 32 года.

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