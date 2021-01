«Мечты сбываются»: режиссер «Дылды» снимет The Last of Us для HBO

Режиссер «Дылды» и «Тесноты» примет участие в съемках многосерийного фильма «Одни из нас». Сериал выйдет на телеканале HBO. Об этом сообщил сам Кантемир Балагов на личной странице в сети.

Российский кинорежиссер и оператор призналася, что был сильно потрясен новостью о своем будущем проекте.

«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!», — отметил Балагов.