«У нас все индивидуалы, эгоисты»: Кончаловский объяснил, почему почти не видится с отцом и дядей

Как отметил режиссер, за год своего папу он видел только дважды.

Режиссер Егор Кончаловский признался, что почти не общается со своим отцом прославленным режиссером Андреем Кончаловским и дядей Никитой Михалковым. По его словам, Никиту Михалкова он только поздравляет с днем рождения и Новым годом. Видит он его раз в год и не чаще.

Примерно такая же картина и с отцом. За последний год они виделись всего два раза. Как заметил Кончаловский, его отец «прятался от коронавируса даже на премьере своего фильма». По словам режиссера, у них в роду не принято, как в цыганской семье собираться всем вместе и петь песни, сообщает «МК».

«У нас все индивидуалы, эгоисты. Всем хорошо самим по себе. Тем не менее, у меня со всеми прекрасные отношения, и в первую очередь с вдовой моего деда Юлией Субботиной. Она — замечательная женщина и мой близкий друг». Егор Кончаловский

Напомним, что Егор Кончаловский родился в браке своего отца с актрисой Натальей Аринбасаровой. На днях ему исполнилось 55 лет.

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