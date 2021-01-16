«Мамочка, помню, люблю»: Галкин показал свою родительницу, на которую похожа его дочь Лиза

Телеведущий Максим Галкин в Instagram опубликовал видеозапись, на которой он еще совсем молодой и юный запечатлен со своей мамой кандидатом физико-математических наук Натальей Григорьевной. Родительница мужа Аллы Пугачевой в свое время работала старшим научным сотрудником Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН. К сожалению, мама Максима Галкина ушла из жизни. Это случилось в 2004 году.

«Сегодня маме исполнилось бы 80 лет. Мамочка, помню, люблю». Максим Галкин

«Светлая память вашей маме», «Елизавета похожа на бабушку», «Красавица и умница. Царствие ей небесное», «Максим, вы похожи на свою маму», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что отец Максима Галкина генерал-полковник Александр Александрович Галкин также уже ушел из жизни. Мама телеведущего пережила своего мужа всего на два года. Максим Галкин всегда с нежностью и трепетом отзывается о своих родителях.

Смотрите также: