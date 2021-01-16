«Фотография с отцом»: Шаляпин поделился кадром с папой, который умер в психиатрической больнице

Музыкант Прохор Шаляпин в Instagram разместил фотографию со своим отцом Андреем Захаренковым, которую он сделал с помощью фотошопа. На снимке певец запечатлен со своим молодым родителем.

«Моя единственная фотография с отцом, которую я успел сделать в этой жизни. Решил сделать нас «ровесниками».

Прохор Шаляпин

«Немного корявенько получилось, но вы молодец, Прохор», «Светлая память вашему отцу. Я думаю, что он может вами гордиться», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что отец музыканта долгие годы работал сталеваром. В 2019 году он ушел из жизни. Причем в тот момент он уже находился в психиатрической больнице. Как рассказывал певец, он никогда не любил своего отца. Да и тот не питал к сыну нежных чувств. Отец Шаляпина регулярно был свою жену, мать музыканта. За свою жизнь он 20 лет провел в колонии, а потом был принудительно переведен в психбольницу, где и закончил свои дни.

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