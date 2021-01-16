«Лолита коллекционирует мужей»: Соседов объяснил, почему шестой брак певицы обречен на провал

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что ему безразлично вышла или нет замуж певица Лолита. Он думает, что на этом звезда не остановится и через несколько лет снова будет одинока.

«Лолита коллекционирует мужей. Просто у нее новый временный роман на два-три года, может быть, на пять лет. Это не последний муж Лолиты и даже не предпоследний. Их еще будет очень-очень много. Она такой человек – ей нужны разные краски, разные блюда, разные соусы и разные мужчины. Это такой тип женщин». Сергей Соседов

Как заметил Соседов, Лолита нередко говорит, якобы она ищет одного мужа и на всю жизнь. На самом же деле все совсем не так. Если бы ей нужен был один единственный, то такого она давно нашла. Просто, как считает Соседов, Лолита так устроена. В этом он не видит ничего странного. Тем более не готов критиковать любвеобильную исполнительницу, сообщает «Собеседник».

Ранее на шоу «Новогодняя маска» на канале НТВ Лолита заявила, что уже оказывается вышла замуж в шестой раз. При этом раскрывать личность мужчины звезда российской сцены не стала, сохранив интригу для своих многочисленных поклонников.

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