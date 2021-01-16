«Как в сказке!»: 66-летняя Успенская в соболиной шубке позировала в заснеженном лесу

Певица даже на прогулке выглядит безупречно - с макияжем и укладкой.

Новый год начался для Любови Успенской с радостных событий. Звезда помирилась со своей дочерью Татьяной Плаксиной, раздор с которой в течение прошлого года обсуждали на многих ток-шоу все, кому не лень. Для 66-летней матери эта тема очень больно ударяла в самое сердце, и Успенская как могла, защищала свою семью.

Но сейчас все наладилось, и звезда шансона наслаждается праздниками и зимними каникулами. Артистка поделилась снимком, на котором позирует на фоне заснеженного леса в песцовой шубке, и любуется природой.

«В Москву пришла самая настоящая зима! После вчерашней метели все заснеженно, как в сказке! Одна из причин любить нашу большую страну! Каждое время года тут по-настоящему красиво и полноценно. Только тут можно к единственному-нежному бежать по полю снежному», — написала звезда.

Среди поклонников, давших обратную связь любимице, нашлось много любителей зимы. Некоторые поспешили заметить, как прекрасно и гармонично выглядит Успенская на фоне заснеженного леса.

Смотрите также