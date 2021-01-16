«Позвольте представить завидного жениха в расцвете сил»: Меньщиков ищет невесту для Соседова

Шоумен и бывший участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков поделился совместным кадром с известным музыкальным критиком Сергеем Соседовым. На фотографии они нежно обнимаются.

«Девчата, позвольте представить вам завидного жениха в расцвете сил, полного энергии и таланта. Великолепного Сергея Соседова! Заявки направлять ему в личку!» Степан Меньщиков

«Степан, Сергей скорее по вашу душу», «Будь осторожнее, Степан. Уведет тебя из семьи», «Сергей очень добрый человек и замечательный», «Так приобнял. Прямо не как завидный жених для девчат. На каждый товар есть купец», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что ранее Сергей Соседов признавался: он человек нетрадиционной ориентации. Не так давно он опровергал слухи, что в его жизни появилась женщина. По словам Сергея Соседова, он уже много лет живет с мамой в обычной московской квартире. Никаких особенных богатств у него, как некоторые сегодня думают, нет.

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