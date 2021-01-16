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«В кино»: Костенко в твидовом жакете и джинсовой юбке отправилась с Тарасовым на свидание

Девушка выгуляла бежевую сумку-седло Dior, дополнив аксессуарный ряд ремнем в тон.

«В кино»: Костенко в твидовом жакете и джинсовой юбке отправилась с Тарасовым на свидание
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов счастливы в браке три года. За это время у пары на свет появились две лапочки-дочки, которых мама с папой обожают и наслаждаются родительством.

Но иногда и образцовым родителям нужен отдых. И, понимая это, Тарасов пригласил любимую в кино. Они отправились вдвоем в кинотеатр, и для похода на свидание Костенко облачилась в твидовый удлиненный жакет и джинсовую юбку.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/tarasov23/

В качестве аксессуаров девушка выбрала бежевую сумочку седло Dior и ей в тон – ремень на юбке. Держась за руки, муж с женой сначала позировали для селфи в кинотеатре, а потом отправились на сеанс. «В кино», — отметил футболист.

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