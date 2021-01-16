«Я выберусь! Не дождутся!»: Апина опубликовала последние слова Грачевского во время переписки

Певица Алена Апина в Instagram опубликовала свою последнюю переписку с руководителем детского киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским. Общалась они еще до Нового года 21 декабря, когда только пошли первые новости, что режиссер подхватил коронавирус.

«Мальчик мой! Как тебя угораздило-то? Завтра в Останкино на весь день. Может там тоже зараза. Где ты ее нашел, модную болячку эту? В любом случае держись! Лечись! Ты нам нужен!» — писала Грачевскому Апина.

«Аленушка, дорогая! Спасибо большое! Я выберусь! Не дождутся!» Борис Грачевский

«Это наша последняя переписка с Борей Грачевский! Человек улыбка! Человек свет! Человек- жизнь! Прощай…», — заметила Алена Апина.

Напомним, что Борис Грачевский умер от последствий коронавируса. На момент смерти ему был 71 год. Руководитель детского киножурнала «Ералаш» до последнего верил, что сможет выкарабкаться, но врачам не удалось его спасти, несмотря на все усилия.

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