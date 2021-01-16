«Улыбнуло»: Навка порадовала фэшн-эксперта образом с маленьким светлым пальто в стиле 30-х

Стилист Руслан Громов оценил не только аутфит звезды, но и настроение, которое он дарит.

Татьяна Навка запечатлелась на улице в мини-пальто с баской и принтом «гусиная лапка». Его она примерила с молочными брюками, беретом и перчатками в тон. Шею фигуристки украшал меховой воротник.

Специально для фото опытная спортсменка смогла совершить впечатляющий прыжок ввысь, подарив особое настроение снимку. Этим кадром она смогла впечатлить не только некоторых своих поклонников, но и фэшн-эксперта.

«На мой взгляд, это не банальный выбор для повседневного наряда. Особенно меня впечатлило маленькое пальтишко в стиле 30-х годов. Обувь с этническим принтами и шапка, издалека похожая на берет, — весь это набор, возможно, нельзя назвать ультрамодными, но это образ в целом не про моду, а про добрый некий зимний дух с российской ноткой и про удобство. Когда я увидел Татьяну в этом луке, меня по доброму улыбнуло», — прокомментировал для Teleprogramma.pro стилист Руслан Громов.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

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