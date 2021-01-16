«Идеальная!»: загорелая жена Цекало в бикини взбудоражила поклонников выдающимися формами

29-летняя красавица Дарина Эрвин стала четвертой женой 59-летнего Александра Цекало. Художница и продюсер зарегистрировали отношения в 2019 году в Беверли-Хиллз, и продолжают жить в Америке.

Нынешние новогодние каникулы влюбленные проводят на берегу океана. Жена Цекало не перестает радовать мужа, а заодно и подписчиков в Сети, пикантными снимками в бикини. Девушка, обладающая выдающимися формами, на этот раз похвасталась своей фигурой на фоне бескрайнего водного горизонта, позируя в голубом купальнике с лифом-бандо.

«Красотка!», «Идеальная!», «Как всегда — пожар девушка», «Богиня», «Великолепная, очень великолепная, спасибо за фото!», «Куколка», «Шикарная», — посыпались в ответ на снимок комментарии.

Девушка, к слову, не только художница, но и актриса. На экраны вышел фильм «Мажор», где она снялась вместе с Павлом Прилучным. И отклики, которые Эрвин получает от поклонников, говорят о настоящем успехе начинающей звезды экрана.

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