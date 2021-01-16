Смех, да и только: Галкин с сыном от Пугачевой устроили в саду ночные катания с горки

У Аллы Пугачевой и Максима Галкина двое общих детей – Гарри и Лиза. Двойняшкам уже по семь лет, они учатся в первом классе и всерьез занимаются музыкой, а также изучают иностранные языки. Но не прочь, как и все их ровесники, от души повеселиться.

Максим Галкин регулярно делится с поклонниками в Сети кадрами из семейных будней. Шоумен показывал, как они с родными встретили Новый год, потом – Рождество, и помимо праздников снимал на камеру зимние забавы с детьми. То снеговика слепят, то на крутой горке скатятся – скучать звездному семейству было некогда.

На фан-страничке Гарри Галкина появились ночные покатушки мальчика с папой. В саду, освещенном новогодней иллюминацией замка, Максим и Гарри Галкины на ледянке несутся с крутой горки. Эмоций – гамма: визг, смех и радость сопутствуют совместному времяпрепровождению отца с сыном.

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