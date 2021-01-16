«Какая красивая!»: Порошина в оливковом купальнике с полуоткрытой грудью позировала в бассейне

Мария Порошина – не только талантливая актриса, но и заботливая мама пятерых детей. Будучи свободной женщиной, она исхитряется быть успешной в карьере, уделяя в то же время много внимания своим наследникам. Однако у каждой женщины наступает момент, когда хочется забыть про суету будней и побыть наедине с собой.

Именно такое настроение показали поклонники актрисы в ее фан-аккаунте, обнародовав ее фото из спа-центра. На нем звезда наслаждается покоем в бассейне. Мария выглядит счастливой и умиротворенной.

Любимица публики хоть и примерила закрытый купальник модного оливкового цвета с принтом, но все-таки он оказался с перчинкой. Его роскошная зона декольте привлекла внимание многих.

«Шикарная женщина с красивой грудью», «Фигура отличная, на зависть многим», «Какая красивая!», «Мария, не перестаю вами восхищаться, какая же вы привлекательная женщина», «Очень сексуальная дама, завидую вашему мужчине», — отметились в комментариях фолловеры.

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