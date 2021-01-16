«Для детей, кому за 40»: вслед за Стешей Маликовой жена Мартиросяна облачилась в Снегурочку

Дочь музыканта Дмитрия Маликова, 20-летняя Стефания покрасовалась перед подписчиками в Instagram в белоснежном зимнем аутфите – шубке оверсайз, повязке и снуде из эко-меха. Тотал-лук так понравился девушке, что она не сдержала эмоций: «Я Снегурка!», — заявила модница.

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Вслед за Маликовой в Снегурочку перевоплотилась жена Гарика Мартиросяна Жанна. 44-летняя светская львица выбрала для прогулки по заснеженному лесу ультрамодный в новом сезоне тренд – облачилась в шубку макси комбинированного кроя, из межа и кружева.

«Снегурочка для детей, кому за 40», — подписала снимок Жанна.

Подписчики поспешили оценить аутфит любимицы. «Хороша снегурка», «Какая вы красивая!», «Красота», «Как же тебе круто с этой стрижкой », «Снежная королева», «Очень! Очень! Очень!», «Кому за 40 самые красивые», — пишут поклонники и друзья.

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