«Это чудо!»: Лиза Галкина в лимонных бантах и цветочном топе повеселилась в замке с папой

Милая Лиза Галкина не перестает радовать своих поклонников. Не секрет, что у дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой их целая армия. Почитатели очаровательной юной блондинки тиражируют фанатские аккаунты в Сети, где размещают кадры с ее участием.

Накануне одна из страничек поклонников Галкиной поделилась забавным видео, на котором малышка развлекается в замке с папой. Юморист решил показать дочке фокус, созданный при помощи компьютерной программы и «написал» ее имя в воздухе. Лиза долго удивлялась, трогательно расспрашивая отца, как это получилось.

«Это чудо!» — пошутил отец.

Отметим, что наряд девочки состоял из белого топа с аппликацией в виде одуванчика, черной пышной юбочки, лимонных туфелек. А голову ребенка венчали яркие бантики в тон обуви.

«Сама словно одуванчик», «Очаровательная Лизонька, невероятно милый ребенок», «Как одета хорошо», «Любим тебя, наша крошка», «Как на маму похожа, тоже красавицей вырастет», — прокомментировали кадры поклонники в Сети.

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