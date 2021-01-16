Дива в царской ложе: Нетребко в сверкающем от бисера наряде и с тюрбаном на голове посетила Большой театр

Оперная дива Анна Нетребко продолжает отдыхать в Москве. Звезда все новогодние каникулы провела в России, успев дале побывать на малой Родине – в Краснодаре, где в рождественский вечер собрала за столом всех родных и друзей. Потом снова вернулась в Златоглавую, чтобы продолжить культурную программу.

На этот раз Нетребко с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым посетили Большой театр. Звезда побывала в качестве зрителя на опере «Кармен». Из Царской ложи певица с восторгом наблюдала за действием на сцене и осталась под впечатлением.

Для выхода в свет Нетребко, как настоящая дива, облачилась в сверкающий алый наряд, вышитый пайетками и бисером. Голову звезды мировой оперы украсила повязка-тюрбан с пайетками.

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