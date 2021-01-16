«Я Снегурка!»: Стефания Маликова предстала в белоснежной шубке-«чебурашке» и меховой повязке на голове

Старшая наследница Дмитрия Маликова, 20-летняя Стефания – дизайнер собственного бренда одежды. Весной прошлого года она запустила линейку нарядов для девушек, и буквально «горит» своим любимым делом, о котором давно мечтала.

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За тканями и фурнитурой для будущих коллекций Стеша ездит сама, потому что ей важно, чтобы все соответствовало тем представлениям и ожиданиям, которые она выработала. И каждый наряд, каждая коллекция вызывают у нее неподдельные эмоции. Как и в этот раз: Стефания отправилась на фотосессию для лукбука зимней коллекции в белоснежном аутфите.

«Красиво! Я Снегурка!», — любуется на себя в зеркале Маликова.

На Стефании – шубка оверсайз из искусственного меха, так называемая «чебурашка», столь модная в этом сезоне. Кроме того, повязка на голове и снуд у девушки – тоже меховые. Таким образом, модница продемонстрировала белоснежный тотал-лук из экомеха.

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