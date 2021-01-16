«Она скажет «да»?»: Тимати показал помолвочное кольцо с огромным бриллиантом за 16 миллионов долларов

Счастливица, которой достанется завидный холостяк и кольцо с 75 каратами, неизвестна.

Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати, в настоящее время отдыхает в Дубае. Музыкант воссоединился с бывшей девушкой Анастасией Решетовой и их общим сыном, чтобы продолжить отпуск вместе. Здесь же у музыканта состоялся концерт с Григорием Лепсом.

После выступления Тимати решил отправиться на шопинг. Неожиданным для поклонников музыканта стал объект покупки – помолвочное кольцо. Исполнитель показал потенциальное приобретение во всей красе.

«75 каратов!», — крутит в руках роскошное украшение рэпер. И спрашивает ювелира: «Джейкоб, а у меня вот такой вопрос: есть вариант, что мне откажут при таком предложении?».

Собеседник Тимати исключил этот вариант, но незначительную долю вероятности все-таки оставил.

— Ты думаешь, она скажет «да»?», — переспросил Тимати. — Процентов девяносто скажут «да», — подчеркнул ювелир.

«Ну все, будем пробовать», — решился на покупку Тимати. И продавец назвал цену: «16 миллионов долларов».

Тимати переспросил цену и поспешил выключить камеру. Приобрел ли рэпер столь роскошный знак любви – неизвестно. А в комментариях к публикации начались жаркие споры, кому именно предназначается это непростое украшение.

В Сети, к слову, упорно обсуждают отношения Тимати и Решетовой. Многие убеждены, что расставание было ненастоящим и позволило реперу заговорить о себе – ему нужны были свободное сердце и пиар в канун участия в шоу «Холостяк» на ТНТ.

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