Серьги за полмиллиона и столовые приборы за сотни тысяч: Бородина на шопинге порадовала себя дорогими покупками

Ведущая телеканала ТНТ Ксения Бородина привыкла ни в чем себе не отказывать. Девушка уже признавалась ранее, что считает себя настоящим шопоголиком, и даже в самоизоляции, когда выходить из дома было нельзя, она не могла не покупать – доставка на дом работала безупречно.

В первый рабочий день в новом году Ксения Бородина, вернувшаяся с отпуска на Мальдивах, отправилась на шопинг. Девушка давно мечтала о легендарных серьгах-пусетах люксового ювелирного бренда Van Cleef & Arpels, и намерена была приобрести классику – черный «клевер». Однако нужного размера не оказалось, и – не уходить же без покупки? – Бородина остановила свой выбор на камне другого цвета.

«Зеленый мой цвет!», — заметила теледива.

К слову, цена на подобную пару «цветочков» от бренда варьируется от 300 тысяч до трех миллионов рублей – в зависимости от драгоценного металла и камня, украшающего его, а также количества мотивов.

На этом телеведущая решила не останавливаться и отправилась в отдел посуды. Здесь Ксения прикипела к наборам французского бренда Christofle. Изысканные коллекции не оставили красотку равнодушной, и она тоже решилась на покупку столовых приборов.

К слову, цена наборов данного лейбла достигает нескольких сотен тысяч рублей.

«Вагон и маленькая тележка», — резюмировала итоги похода на шопинг Бородина и поспешила на съемки шоу.

К слову, после закрытия «Дома-2» Ксения Бородина продолжила работу на телеканале на шоу «Бородина против Бузовой». Этот проект остался в эфире, но перевел фокус с участников телестройки на обычных людей и их проблемы.

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