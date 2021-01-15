«Поем все вместе»: Лиза и Гарри спели хит Аллы Борисовны вместе с папой

Недавно в Сети появился видеоролик, на кадрах которого Лиза Галкина исполнила песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Таким образом девочка поздравила композитора Раймонда Паулса с юбилеем. Теперь же фанаты обсуждают другие кадры. На одной из фан-страниц Лизы в Instagram появилось видео, на котором двойняшки Пугачевой поют ее песню «Осторожно, листопад». Максим Галкин тоже подпевает знакомые ноты.

«Поем все вместе», — подписан ролик.

Фанаты остались в восторге от увиденного.

«Самые счастливые дети! Какие же они умницы! Много занимаются! Таким родителям браво, очень хороших наследников растите!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева отметят десятилетие совместной жизни в этом году.

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