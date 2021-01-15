«Восхищаюсь»: Елена Ильиных позирует с Кристиной Орбакайте, облаченной в платье в полоску и куртку из денима

Олимпийская чемпионка призналась, что с детства мечтала о знакомстве с дочкой Аллы Пугачевой.

Известная фигуристка Елена Ильиных вместе с мужем, прославленным артистом балета Сергеем Полуниным и сыном Миром отдыхает в Майами. Во время этого отпуска состоялась встреча, о которой олимпийская чемпионка грезила с самого детства – с того момента, как посмотрела фильм «Чучело» и влюбилась в Кристину Орбакайте.

Накануне Елена Ильиных лично познакомилась с дочкой Примадонны и пришла в еще большее восхищение. В Instagram фигуристка призналась, что очарована Кристиной Орбакайте и невероятно счастлива был пообщаться с ней.

«Восхищаюсь. Всегда. Но разве я могла предположить, что судьба позволит мне лично познакомиться с Кристиной Орбакайте. Удивительная, невозможно милая и очень красивая», — написала в Instagram Елена Ильиных.

Пост фигуристка сопроводила снимком, на котором запечатлена вместе с мужем Сергеем Полуниным, Кристиной Орбакайте и продюсером Борисом Рубиновским, познакомившим их с певицей.

больше по теме «Все красивее и моложе с каждым годом!»: Орбакайте в Майами выгуляла блейзер в золотистую полоску

Примечательно, что супруги для встречи со звездой выбрали черные наряды, а вот Кристина Орбакайте облачилась в платье в разноцветную горизонтальную полоску, дополнив его джинсовой курткой и сумочкой на цепочке.

Смотрите также