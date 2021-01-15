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Редкий семьянин: Джиган полностью отказался от тусовок с девочками из-за страха потерять жену и детей

Оксана Самойлова сумела перевоспитать гуляку-мужа.

Редкий семьянин: Джиган полностью отказался от тусовок с девочками из-за страха потерять жену и детей
Оксана Самойлова и Джиган с сыном Давидом. Фото: instagram.com/samoylovaoxana/

Почти год назад в семье модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана разразился жуткий скандал. Сразу после рождения четвертого ребенка, долгожданного сына Давида, звездный папаша подался во все тяжкие. Это был настоящий трэш, жуткие видео с участием Джигана, явно находившегося под действием запрещенных веществ, молниеносно разлетались по Сети. Доброхоты еще и напомнили Оксане Самойловой о многочисленных изменах мужа. В итоге, многодетная мама решилась на развод. Но Джиган сумел вымолить прощение, и вот уже год он – примерный семьянин, открыто демонстрирующий, что счастлив находиться под каблуком у своей красавицы-жены.

Теперь в Сети весело обсуждается другое видео – кадры совместного прямого эфира в Instagram рэпера Джигана и DJ M.E.G, мужа экс-солистки группы «Сливки» Карины Кокс.

Молодой человек предлагает Джигану вдвоем отдохнуть в компании «девушек с низкой социальной ответственностью».

«Прилетай в марте на Мальдивы. Нас тут девочки ждут», — зовет DJ M.E.G Джигана.

«Я прилечу на Мальдивы. С семьей. Я с девочками завязал», — разочаровал приятеля рэпер.

Кстати, сейчас Джиган находится на отдыхе с женой и всеми четырьмя детьми в Дубае. А ранее семья чиллила на Мальдивах вместе с мамой Оксаны Самойловой.

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