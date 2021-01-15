«Сашуля, ты о роли Пушкина мечтал? Давай осуществим!»: Олешко почтил память Грачевского

Режиссер умер от коронавируса на 72-м году жизни.

Накануне умер художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Ему был 71 год. Напомним, что Бориса Юрьевича ввели в искусственную кому в канун Нового года, а позже подключали к аппарату ИВЛ. О смерти режиссера сообщила его жена – Екатерина Белоцерковская 14 января.

Память Грачевского почтили многие публичные люди, среди них оказался и актер Александр Олешко. Он вспомнил, как Борис Юрьевич пригласил его в «Ералаш», сыграть самого Пушкина. Об этом Олешко написал в своем Instagram.

«Позвонил как-то: Сашуля, я тут прочитал, что ты о роли Пушкина мечтал? Давай осуществим!», — написал Олешко.

Добавим, что Бориса Грачевского похоронят на Троекуровским кладбище 17 января. Церемония прощания состоится в Доме кино в 11 утра.

Смотрите также: