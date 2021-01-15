«Предстоит веселая экзекуция»: Регина Тодоренко призналась в наличии деликатных особенностей

Регина Тодоренко, которую поклонники привыкли видеть с лучезарной улыбкой, призналась, что у нее есть серьезные проблемы с челюстью и зубами. Исправить дефект звезда намерена с помощью брекетов. В ближайшее время Регина планирует установить металлическую конструкцию, которая со временем сделает ее зубы еще ровнее и красивее.

«Я люблю улыбаться во все 32, но совсем скоро мне предстоит веселая экзекуция – брекеты, — поделилась Регина Тодоренко в Instagram. — Вот хочу получить у вас (у тех, кто носил брекеты) консультацию, какую конструкцию лучше устанавливать, какие минусы, есть ли дискомфорт и дополнительная морока с чисткой?»

Аудитория телеведущей моментально отреагировала на ее призыв. Многие выразили недоумение по поводу желания Регины Тодоренко поставить брекеты, ведь никаких видимых проблем с зубами у нее нет.

больше по теме «Книжек в детстве не читала?»: Регину Тодоренко высмеяли в Сети за откровенное признание

Фанаты делают комплименты звезде, пытаясь отговорить ее от этого шага. По словам подписчиков Регины Тодоренко, имеющих опыт ношения брекетов, у конструкции есть не только плюсы, но и явные минусы.

Смотрите также