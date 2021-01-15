Сказочный кадр: экс-жена Кержакова в платье-бюстье с метровым шлейфом запечатлелась с женихом

Бывшая возлюбленная футболиста призналась, что свадьба на Мальдивах стала идей ее возлюбленного. За день она подготовилась к новому этапу в жизни.

Милана Тюльпанова — дочка сенатора Вадима Тюльпанова. Она состояла в браке с Александром Кержаковым. Однако в 2018 году их отношения разладились. Спортсмен обвинял девушку в употреблении запрещенных веществ и намеревался отнять у нее сына Артемия. Их развод был тяжелым, но светская львица смогла получить опеку над маленьким ребенком. А не так давно она встретила нового возлюбленного по имени Евгений.

В декабре Милана похвасталась, что переехала с бизнесменом в новую квартиру в самом центре Санкт-Петербурга. А в январе они улетели на Мальдивы. Как оказалось, возлюбленный решил сыграть свадьбу и сообщил ей об этом лишь накануне. Он знал, что раньше у нее была только роспись, поэтому решил исполнить ее мечту. На мальдивском побережье Тюльпанова предстала в пышном платье-бюстье со метровым шлейфом и фатой.

Сначала экс-жена Кержакова не делилась подробностями с торжества, а 15 января она поделилась красочным кадром. Модель позировала в свадебном платье у океана с женихом. Она призналась, что многие ее раскритиковали и обвинили в пиаре, но Милана отметила, что обрела счастье, так как каждый этого достоин.

«Я, если честно, вообще не была в курсе, как-то мы с Женей говорили на тему того, что у меня в жизни была только роспись, и он это запомнил. Собственно, так за день он меня поставил в курс дела, ну и результат вы видите! Впечатления, конечно, особенные, не каждый день подобные вещи происходят», — написала она.

Поклонники поздравили Тюльпанову с радостным событием и восхитились ее нарядом. Многие пожелали девушке счастья с новым избранником.

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