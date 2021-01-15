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«Хорошее настроение»: Лиза Галкина показала, как изучает азы балета в замке родителей

Наследница Примадонны станцевала в черном костюме и массивном ожерелье.

«Хорошее настроение»: Лиза Галкина показала, как изучает азы балета в замке родителей
Лиза Галкина. Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина — Лиза часто умиляет фанатов своими действиями. То она на фортепиано играет, то по-французски бегло говорит. На этот раз пользователи Сети увидели, как Лиза показывает балетные движения. Видеоролик появился на одной из фан-страниц певицы в Instagram.

«Хорошее настроение», — подписан ролик.

Подписчики оценили выступление Лизы.

«Умница, милашка, мамина радость! Лапочка», — писали пользователи Сети.

Напомним, что в прошлом году двойняшки Пугачевой и Галкина — Лиза и Гарри стали первоклассниками. А тем временем, звездные родители в этом году будут отмечать 10-летие совместной жизни. Примадонна и юморист стали мужем и женой в 2011 году.

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