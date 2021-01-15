«В воскресенье»: вдова Бориса Грачевского озвучила дату и время прощания с ним

Бессменный худрук популярного киножурнала «Ералаш», 71-летний Борис Грачевский скончался накануне, 14 января, в одной из столичных клиник. В больницу Борис Юрьевич попал в конце декабря с диагнозом «коронавирус». В первые дни госпитализации Борис Грачевский сохранял оптимизм, в публикации в Instagram сообщил, что переживать за него не нужно, что скоро он будет здоров и воссоединится с женой и маленьким сыном Филиппом. Но увы, на этот раз все пошло не по его сценарию.

О смерти Бориса Грачевского скорбят звездные коллеги мэтра. Сегодня стало известно, что тело Бориса Юрьевича будет предано земле на Троекуровском кладбище столице.

Помощь в организации похорон вдове создателя «Ералаша» Екатерине Белоцерковской пообещал оказать известный художник Никас Сафронов.

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Как сообщается, прощание с Борисом Грачевским состоится в ближайшее воскресенье. Прийти на церемонию смогут все желающие – похороны, по словам Екатерины Белоцерковской пройдут в открытом формате.

«Прощание в воскресенье (17 января) в 11 часов — Дом кино. Похороны — на Троекуровском кладбище», — цитирует ТАСС вдову Бориса Грачевского.

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