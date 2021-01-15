В стиле 90-х: Алла Пугачева в кепке козырьком назад предстала с мужем и детьми на архивном фото

Примадонна выглядит очень счастливой рядом с Максимом Галкиным и близнецами Гарри и Лизой.

Алла Пугачева – женщина удивительной судьбы. Она достигла небывалых высот в творческой карьере. В российском шоу-бизнесе до сих пор нет равных Примадонне. Преуспела Алла Борисовна и в личной жизни, у нее прекрасный любящий муж Максим Галкин, вместе с которым она воспитывает двойняшек Гарри и Лизу, появившихся на свет в сентябре 2013 года.

Поклонники обожают рассматривать снимки счастливой семьи. Причем неподдельный интерес вызывают не только аутентичные, но и архивные кадры.

больше по теме «Копия Примадонны»: Лиза Галкина провела модный эксперимент с красной шапкой

Сейчас в Сети с нескрываемым удовольствием обсуждают фото примерно двухлетней давности, на котором запечатлены Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с Гарри и Лизой. Все четверо светятся от счастья. Примадонна, как всегда, приковывает к себе внимание.

Для фото на память она решила запечатлеться в немного хулиганском образе, в стиле 90-х годов, надев задом наперед черную бейсболку.

Подписчики отметили жизнерадостность и позитив, которые транслирует семейный снимок.

«Прекрасно! Позитив зашкаливает», «Какие вы красивые и жизнерадостные. Счастья вам и здоровья», «Храни вас бог», «Все четверо — лапочки и симпатюли», — высказываются поклонники звездной семьи.

Смотрите также