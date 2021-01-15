«Абсолютная любовь»: Николаев рассказал, как проводит время с пятилетней дочкой во Флориде

Младшей дочке Игоря Николаева – Веронике в октябре прошлого года исполнилось пять лет. Несмотря на столь юный возраст, девочка уже и на фортепиано и грает, и на большую сцену с родителями выходит. После новогодних праздников, которые семья музыканта провела в Москве, было решено ехать за океан. В своем Instagram Игорь Николаев рассказал, как проходят их будни.

«Абсолютная любовь. Акклиматизируемся потихоньку, валяемся в кроватке, рассуждаем о единорогах, радугах, коронавирусе, океане…», — подписал снимок Николаев.

Фанаты отметили, что Вероника очень похожа на своего популярного отца.

«Папина копия! Папина дочь! Какие красивые!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что у композитора также есть старшая дочь от первого брака — Юлия. Она живет в США и занимается медициной.

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