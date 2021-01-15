«Результат продолжительных репетиций»: Волочкова показала изувеченные стопы

Всю свою жизнь Анастасия Волочкова посвятила балету. Несмотря на завершение профессиональной карьеры, она продолжает тренироваться и принимать участие в самых разных постановках. В своем Instagram прима решила показать, как выглядят ее ноги после многих лет усиленных занятий. Комментарии к публикации предусмотрительно отключила.

«Результат продолжительных репетиций… Перед предстоящим спектаклем», — написала Волочкова.

Напомним, что в прошлом году Настя собиралась замуж за своего возлюбленного. Свадьба должна была состояться в одну из красивых дат октября, но ее перенесли из-за пандемии. Личность мужчины она все также скрывает, известно только, что его зовут Олег. Накануне нового года пара провела отпуск на Мальдивах.

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