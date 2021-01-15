«Катя не в силах говорить»: Никас Сафронов поможет вдове Бориса Грачевского с организацией похорон

Создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского не стало накануне поздно вечером. Своего горячо любимого супруга оплакивает Екатерина Белоцерковская, ставшая последней любовь мэтра. В апреле прошлого года Катя подарила мужу сына Филиппа, сделав 71-летнего Бориса Грачевского еще счастливее.

Сейчас молодую женщину поддерживают друзья Бориса Юрьевича. В частности, известный художник Никас Сафронов пообещал Екатерине Белоцерковской с организацией похорон покойного мужа.

«Я общался с женой Бори. Обещал помочь ей с похоронами. Она еще юная, не знает, как и что. А это дело сложное и дорогое», — поделился Никас Сафронов в программе «Пусть говорят» Первого канала.

Он добавил также, что предлагал Екатерине прийти в студию, но та отказалась.

«Я звал ее на программу, но она сказала, что не в силах говорить, не готова общаться на эту тему», — сказал Никас Сафронов.

Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января от коронавируса в одной из столичных клиник. Уже известно, что мэтр будет похоронен на Троекуровском кладбище столицы, однако дата прощания с ним пока не определена.

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